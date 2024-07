Fondi per gli eventi estivi, ecco i Comuni vibonesi ammessi al finanziamento: tutti gli importi

Sono 31 i Comuni vibonesi beneficiari di finanziamenti regionali per la promozione di eventi estivi. I dettagli sono contenuti in un decreto pubblicato nella giornata di ieri, 10 luglio. Sei gli esclusi. Nei mesi scorsi, il Dipartimento “Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità” aveva predisposto un avviso pubblico per il riconoscimento di “Contributi per iniziative di promozione turistica annualità 2024”. Il bando era indirizzato alle amministrazioni comunali. Hanno inoltrato richiesta ben 311 Comuni. Per 75 domande con carenza documentale era stato disposto il soccorso istruttorio trattandosi di irregolarità sanabili (49 le posizioni poi integrate). Tra gli esclusi, in totale 26, figura Vibo Valentia (clicca qui per approfondire).

I Comuni vibonesi ammessi al finanziamento