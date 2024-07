Eventi estivi, Vibo Valentia esclusa dai fondi regionali per la promozione turistica del territorio

La città perde il finanziamento per mancata integrazione della documentazione. A livello regionale le risorse, per un totale di un milione di euro, erano state messe in campo per sostenere manifestazione di interesse turistico

Un milione di euro. Tanto prevedeva il bando della Regione, dipartimento “Turismo, marketing territoriale e mobilità”, per sostenere enti pubblici nella realizzazione di eventi e manifestazioni di grande interesse turistico. 311 – si legge nel decreto regionale datato 10 luglio 2024 – le richieste pervenute, 75 le richieste integrazione documenti (49 i Comuni che hanno presentato l’integrazione richiesta). Invece per 26 richiedenti, tra cui Vibo Valentia, nulla da fare. Per Palazzo Razza sfuma dunque il finanziamento a causa della mancata integrazione della documentazione richiesta nei termini del bando. Nell’atto della Regione, si specifica, non sono riportate le somme richieste dal Comune in sede di presentazione della domanda.

La ricostruzione

Il problema sarebbe sorto, stando a quanto ricostruito dal Quotidiano del sud, a seguito dalla richiesta, da parte della Regione, di inoltro di ulteriore documentazione. Richiesta pervenuta durante la fase di subentro del nuovo sindaco. Il Comune non avrebbe dunque ottemperato perché l’invio doveva essere effettuato tramite un portale nel quale era registrato il sindaco uscente. La pec con i chiarimenti richiesti, evidentemente, è stata ignorata.

Il ruolo della Pro loco

Sarà una estate priva di eventi per i cittadini e i turisti? In realtà un ruolo di primo piano lo sta svolgendo la Pro loco di Vibo Valentia guidata dal presidente Michele Catania. Il sodalizio, pur non conoscendo dettagli e info sul bando regionale né tantomeno gli esiti della graduatoria, da settimane è impegnato nella promozione di attività in grado di rivitalizzare la cittadina. Il referente Catania ci ha spiegato: «Stiamo aspettando di incontrare il neo sindaco Romeo per definire eventuali eventi. Le Pro loco possono rappresentare un braccio destro operativo delle amministrazioni. In sinergia, possiamo pensare e valutare la realizzazione di progetti e attività da proporre al fine di promuovere territorio, patrimonio storico, enogastronomia». La Pro loco di Vibo si occupa anche del servizio di informazione turistica con sede a palazzo Gagliardi, nel cuore del centro storico. E intanto si lavora per la realizzazione di appuntamenti ormai storicizzati «come Vibo vintage, Vibo in fermento dedicato al vino e poi da settembre alle iniziative legate al Natale».