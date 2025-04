Kick boxing, il vibonese Salvatore Pio Sesto si conferma campione italiano della categoria dai 13 ai 15 anni

Il fratello Carmelo ha ottenuto la medaglia di bronzo in un'altra fascia. Soddisfatto e orgoglioso il maestro Salvatore Romano dell'Asd Big Match the Gym di San Calogero

Era partito con i favori del pronostico e li ha puntualmente confermati: Salvatore Pio Sesto attuale campione del mondo di kick boxing (categoria meno 63 kg old cadet), ha ottenuto la medaglia d’oro per il secondo anno consecutivo ai recenti Campionati italiani assoluti cadetti, disputatisi dal 24 al 27 aprile a Jesolo. L’atleta dell’Asd Big match the gym di San Calogero, diretta dal maestro Salvatore Romano ha conquistato il primo posto nella sua categoria, entrando di diritto nella squadra nazionale.

Solo pochi mesi fa, Salvatore Pio si era già laureato campione del mondo di club sempre a Jesolo e oggi conferma il suo straordinario valore con un altro trionfo. Ottima prestazione anche per il fratello Carmelo (categoria meno 42 kg young cadet), che ha conquistato una medaglia di bronzo alla sua seconda esperienza in un campionato nazionale, dimostrando un’eccezionale grinta e talento.

In terra veneta, altri atleti dello stesso centro di arti marziali hanno ottenuto risultati di rilievo, in particolare Lara Romano ed Edoardo Calabria, dopo aver brillantemente superato il Criterium si sono guadagnati l’accesso agli Italiani assoluti e dal 31 maggio al 2 giugno si giocheranno la possibilità di entrare nella nazionale e rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati Europei. Raggiante per i risultati conseguiti il responsabile della Big Match the gym, Romano, il quale si è detto orgoglioso dei propri ragazzi, fiero del loro impegno, della loro passione e dei loro sogni che, giorno dopo giorno, diventano una splendida realtà.