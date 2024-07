Dal Servizio informazioni agli eventi culturali, prosegue l’impegno della Pro loco di Vibo Marina

Prosegue l’impegno della Pro loco di Vibo Marina. Tra le attività portate avanti, il Servizio informazioni, attivo per tutto il periodo estivo presso la sede della dell’ente adiacente all’edificio della capitaneria di Porto. «Un impegno- viene sottolineato- tenuto attivo da soci e volontari con reperibilità telefonica. Permane negli anni un riferimento importante e unico per cittadini e turisti che giungono via terra o via mare nella cittadina portuale. Un servizio pubblico – si fa rilevare – che potrebbe essere definito di sussidiarietà, dal momento che non viene svolto né dal Comune né dalla Regione e che si spera possa avere finalmente il giusto riconoscimento e un serio supporto da parte della nuova amministrazione comunale». Per la Pro loco si tratta di «una postazione molto utile per dare il benvenuto in una comunità ricca di storia e accoglienza, con indicazioni sulla recettività e ristorazione, balneazione e porto, collegamenti per le isole Eolie, noleggio imbarcazioni, parcheggi. Stazioni ferroviarie e bus. Collegamenti con l’aeroporto di Lamezia, servizio taxi ed altre notizie utili».

Per quanto riguarda le iniziative di intrattenimento in programma:

nel mese di luglio la IV edizione di “Ti Porto al cinema”, che comprenderà tre serate di confronto su tematiche socio-culturali seguite dalla proiezione gratuita di un film, nei giorni 12/19/26 luglio;

che comprenderà tre serate di confronto su tematiche socio-culturali seguite dalla proiezione gratuita di un film, nei giorni 12/19/26 luglio; ad agosto la VIII edizione di “Ti Porto un libro”, che comprenderà quattro serate di incontro con l’autore su tematiche di attualità e presentazione libri, nei giorni di venerdi 2, 9, 23, 30 agosto;

che comprenderà quattro serate di incontro con l’autore su tematiche di attualità e presentazione libri, nei giorni di venerdi 2, 9, 23, 30 agosto; A settembre è prevista la XI edizione del tradizionale “Premio Porto Santa Venere”, un talk-show con testimonianze ed intrattenimento musicale, riconoscimenti a persone/associazioni/enti che a vario titolo si sono distinti nel territorio promuovendo il luogo, il porto, e con forti legami verso la cittadina costiera.

«La Pro loco aps-ets- afferma l’associazione- anche durante questa estate cercherà di dare il suo contributo e invita tutti, soprattutto i giovani, a dedicare una piccola parte del proprio tempo in azioni di volontariato per i bisogni del territorio, partecipando anche alle attività dell’ente, postazione civica e di legalità».