Sanremo, che pizza! Quella della vibonese Irene Malfarà, tra i 45 piazzaioli selezionati per il Festival: «È stato emozionante»

Sanremo rappresenta un palcoscenico ambitissimo, ma non solo dai cantanti. Ci sono infiniti mondi che ruotano intorno al Festival della canzone italiana, che quest’anno ha visto trionfare Olly. Moda, cultura, arte e… gastronimia d’autore.

Lo ha sicuramente vinto il suo Sanremo la vibonese Irene Malfarà selezionata come pizzaiola del Festival. Sono stati 45 infatti i pizzaioli selezionati e tra questi non solo figurava Malfarà ma era anche l’unica donna, per una soddisfazione che diventa ancora maggiore. La proprietaria a Parghelia della pizzeria Miseria e Nobiltà ha deliziato il palato del pubblico sanremese portando non solo la Calabria alla festa della musica, ma anche una ventata di vibonesità, lei che è un’eccellenza nel suo settore.

Piene di orgoglio le sue parole: «Innanzitutto ringrazio tutti gli sponsor che mi hanno supportato in questa esperienza, permettendomi di viverla. Trovarmi in un contesto per me nuovo è stato alquanto emozionante. Sono stata una settimana a casa Sanremo, insieme ad altri 44 pizzaioli selezionati e io ero l’unica donna pizzaiola. Avevamo due postazioni diverse e, con la mia arte, ho potuto portare la mia terra e confrontarmi con colleghi di altri luoghi del nostro Paese. Emozionante è stato anche conoscere diversi volti dello spettacolo, e devo dire che è sicuramente un’esperienza che rifarei».