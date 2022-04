Parghelia, Irene Malfarà è la seconda pizzaiola stellata d’Italia grazie alle sue creazioni gourmet -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Saverio Caracciolo

La pizzaiola. Inusuale pensare questo mestiere al femminile. Ma basta andare a Parghelia, paese del Vibonese, per rendersi conto che è possibile. Eccome se è possibile. Lei si chiama Irene Malfarà e con i suoi tre figli da anni gestisce la pizzeria Miseria e Nobiltà. Fin da piccola è affascinata dal mondo della ristorazione che si traduce ben presto nell’amore incondizionato per la pizza. Tantissimi i sacrifici che Irene fa nel corso degli anni, sacrifici sempre però ripagati dall’amore e della passione che mette nel lavoro riconosciuti anche dai molteplici premi che ottiene partecipando a concorsi e selezioni dove il suo prodotto si impone e si afferma. [Continua in basso]

Non si ferma Irene, la sua fame di conoscenza e crescita professionale la porta a partecipare a vari corsi di aggiornamenti perché come dice lei “c’è sempre da imparare”. Ma la vera gratificazione professionale arriva qualche mese fa una comunicazione che segna la svolta: Irene è diventata una pizzaiola stellata, la seconda in Italia. Un riconoscimento dato da una giuria che, come avviene di consueto, si reca nel locale in segreto e valuta vari fattori: dai prodotti alla gestione. Nel mese di maggio in Campania si terrà la premiazione ufficiale.