Parghelia, una cittadina: «Abbiamo la Bandiera blu ma la spiaggia è inaccessibile ai disabili». La replica del sindaco: «Faccio pure il “vigile”, si lavora senza tregua»

«Di blu c’è solo la bandiera visto che se vai al mare si trova solo sporcizia, per non parlare dell’assenza del montascale per disabili». È carica di amarezza la segnalazione di una cittadina di Parghelia che scrive alla nostra redazione per rivendicare un diritto negato: «Siamo al 21 giugno e non è ancora stato installato il montascale per disabili nei pressi del lido del Nonno e la Grazia. Servizio – spiega la donna – che ha contribuito a fare ottenere al centro costiero del Vibonese l’ambito riconoscimento della bandiera blu». L’assenza del dispositivo è stata confermata dal sindaco di Parghelia Antonio Landro che contattato telefonicamente chiarisce: «Trenta giorni fa abbiamo inviato il preventivo alla ditta specializzata che ha risposto solo ieri. Nei prossimi giorni monteremo il montascale», precisa il primo cittadino. Soluzione che accontenterà solo in parte la sua concittadina che nella denuncia a mezzo stampa solleva anche un’altra questione: «All’apertura della stagione il Comune doveva mettere delle postazioni bagnini nelle spiagge pubbliche, ma non lo ha ancora fatto sebbene ci siano solo 3 spiagge da sistemare: Michelino, La Grazia e località Lido del Nonno».

Dal canto suo il primo cittadino ribatte: «In questo momento mi sto sostituendo alla Polizia municipale mentre stiamo provvedendo con risorse nostre alla pulizia della strada d’ingresso al paese, nel tratto che si innesta con la ex Ss 522 oggi la provinciale n.95. Non potevamo aspettare la Provincia, anche perché questa sera inauguriamo la stagione turistica con una festa a tema».

Il sindaco rimarca il problema della carenza di personale: «Possiamo contare solo su 5 agenti di polizia municipale con contratti a 4 ore. Ne servirebbero il doppio», dice rammaricato. «Quest’anno, a differenza della scorsa stagione, non possiamo contare nemmeno sui volontari della Protezione Civile poiché il bando non è stato approvato. Il loro apporto era essenziale nella gestione dei parcheggi ma soprattutto nell’assistenza ai disabili».