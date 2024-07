Al mare in sicurezza, a Parghelia l’evento di sensibilizzazione per la giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento

L'iniziativa che si terrà il 25 luglio alla spiaggia La Grazia ha l'obiettivo di informare il pubblico sui pericoli in acqua e sulle misure da adottare per evitare possibili incidenti

Locandina dell’evento

In occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, che si celebra il 25 luglio, il Comune di Parghelia, in collaborazione con Capitaneria di Porto-Guardia costiera, Croce rossa italiana – Comitato Costa degli Dei, Parchi marini Calabria, Società nazionale salvamento, Pro Loco Parghelia e Servizio civile universale, organizza sulla spiaggia La Grazia l’iniziativa “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”. L’evento, che si terrà dalle ore 10:00 alle ore 13:00, ha l’obiettivo di sensibilizzare e informare il pubblico sui pericoli dell’annegamento e sulle misure da adottare per prevenire incidenti in mare.

Programma della giornata:

Ore 10:00: Raduno presso la spiaggia La Grazia

Ore 10:30: Dimostrazione da parte della Società Nazionale Salvamento (SNS) di controllo e supervisione dei bagnanti

Ore 11:00: La Croce Rossa Italiana terrà un corso di primo soccorso, fornendo ai partecipanti le nozioni base per intervenire in caso di emergenza

Ore 11:30: Simulazione di un intervento di salvamento in mare da parte dei professionisti della SNS.

Oltre alle dimostrazioni pratiche, saranno allestiti anche dei laboratori didattici per i più piccoli, dove potranno imparare divertendosi le regole per stare al sicuro in spiaggia.