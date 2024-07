Estate a Parghelia, il Comune attiva un servizio di sorveglianza e salvataggio sulle spiagge insignite con la Bandiera blu

L’amministrazione comunale di Parghelia si prepara ad offrire un servizio di sorveglianza e salvataggio sulle sue spiagge, in seguito al prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu ottenuta quest’anno. Grazie al progetto proposto dalla Società nazionale di salvamento sezione territoriale Ricadi-Tropea, si prevede di investire 18mila euro per garantire la sicurezza dei bagnanti sulle spiagge di Michelino e La Grazia durante i mesi di luglio e agosto. Per la spiaggia La Grazia è presente una torretta/postazione in legno, mentre a Michelino si trova una postazione in alluminio. Entrambe sono contraddistinte dai loghi del Salvamento e del Comune.

Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19, con la presenza di un tutor e un bagnino per turno, per un totale di 5 persone coinvolte. L’attrezzatura di salvataggio è completa e conforme alle normative di sicurezza balneare vigenti. Inoltre, il Comune ha provveduto al posizionamento della cartellonistica necessaria per segnalare le spiagge non sorvegliate, garantendo così un’adeguata informazione ai visitatori. Infine, sotto la torretta di La Grazia è stato allestito un info point Bandiera Blu, che fornisce ulteriori informazioni e servizi utili ai bagnanti.

Questo intervento contribuirà a garantire la sicurezza e il benessere dei turisti e dei residenti che sceglieranno le spiagge di Parghelia per trascorrere le loro giornate estive. Un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del territorio e nella promozione di un turismo sostenibile e di qualità, in linea con i principi della Bandiera Blu.