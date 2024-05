Venti Bandiere Blu per la Calabria, c’è anche Parghelia

Parghelia, spiaggia di Michelino

Salgono a 236 le località costiere italiane che potranno fregiarsi del riconoscimento “Bandiera Blu 2024”, dieci in più dell’anno scorso. Vessillo che quest’anno, per la 38/a edizione, sventolerà su 485 spiagge con mare eccellente per 4 anni consecutivi (27 in più rispetto al 2023) che corrispondono a circa l’11,5% di quelle premiate a livello mondiale. Scendono invece da 84 a 81 gli approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento internazionale della Fee (Foundation for Environmental Education) sulla base di 32 criteri del Programma. Sul podio sempre prima la Liguria che segna 2 nuovi ingressi ma perde due Bandiere, confermando quindi 34 località; la Puglia sale a 24 con 3 nuovi Comuni e un’uscita mentre seguono a pari merito con 20 Bandiere Blu la Campania e la Calabria, con un riconoscimento in più ciascuna.

Oltre a Tropea, la Bandiera Blu va quest’anno anche alle spiagge ed al mare di Parghelia. A spiccare è la spiaggia di Michelino, un vero paradiso che si raggiunge a piedi dopo tanti scalini. Ma Parghelia viene premiata anche per le spiagge di località Costa dei Monaci, Marina di Bordila, La Grazia, Vardano e La Tonnara. Nel Reggino premiate Caulonia (Lido), Roccella Jonica (Lido) e Siderno (Spiaggia di Siderno). Nel Catanzarese bandiere blu a Sellia Marina (Località Ruggero/San Vincenzo – Sena/Jonio – Rivachiara), Catanzaro (Giovino), Soverato (Baia dell’Ippocampo). Nel Crotonese il premio è andato a Cirò Marina (Punta Alice, Cervara/ Madonna di Mare), Melissa (Litorale Torre Melissa), Isola Capo Rizzuto (Le Cannella, Le Castella). Nel Cosentino, le spiagge e gli approdi che hanno ricevuto la bandiera blu sono Tortora (La Pineta/Fiume Noce), Praia a Mare (Camping Internazionale/Punta Fiuzzi), San Nicola Arcella (Arcomagno/Canale Grande Marinella), Santa Maria del Cedro (Chiatta in Ferro – Abatemarco), Diamante (Diamante Nord – Cirella, Scogliera Cirella, Pietrarossa), Rocca Imperiale (Marina di Rocca Imperiale), Roseto Capo Spulico (Lungomare), Trebisacce (Lungomare Sud – Riviera dei Saraceni – Viale Magna Grecia – Riviera delle Palme), Villapiana (Villapiana Scalo, Villapiana Lido).

LEGGI ANCHE: Parghelia punta al riconoscimento della “Bandiera Blu” per il 2024

Parghelia mostra al mondo le sue bellezze attraverso la webcam di “Michelino”