Parghelia punta al riconoscimento della “Bandiera Blu” per il 2024

L’amministrazione comunale di Parghelia è al lavoro per cercare di ottenere il riconoscimento della “Bandiera Blu”, riservato alle località turistiche balneari che rispettano precisi criteri di gestione sostenibile del territorio, qualità delle acque di balneazione e servizi tra i quali pulizia delle spiagge ed approdi turistici. L’attestazione viene assegnata ogni anno dalla Foundation for enviromental education (Fee). «Già da tempo ci stiamo attrezzando per rendere Parghelia una località idonea a diventare “Bandiera Blu” 2024 – dichiara il vicesindaco Tommaso Belvedere -. Per far questo abbiamo gettato già le prime basi di un percorso che ci porterà ad ottenere un preziosissimo riconoscimento in grado di espandere ancor di più la crescita turistica che già da tempo sta avendo il nostro territorio». Un altro tassello importante del puzzle è ora l’atto d’indirizzo per le strutture balneari che la giunta comunale ha emanato in tema di accessibilità e fruibilità delle spiagge.

Il vicesindaco Tommaso Belvedere

«Abbiamo la necessità di rendere le nostre spiagge perfettamente accessibili a tutti, disabili e persone ipovedenti incluse – ha precisato Belvedere -, quindi è necessario adottare idonei provvedimenti finalizzati all’attivazione, da parte dei titolari di concessione balneari, di ogni utile iniziativa finalizzata all’effettiva fruizione e accessibilità delle spiagge e del mare in particolare». Per far questo, si dovranno «abbattere e limitare le barriere architettoniche delle strutture ricettive e dei lidi esistenti, che limitano il pieno e libero utilizzo a persone con mobilità ridotta». Bisognerà poi creare «adeguati camminamenti e passerelle per agevolare e rendere sicuro il transito e l’accesso al mare». I concessionari dovranno quindi fornire adeguati ausili quali le sedie modello “Job” e, sul punto, il vicesindaco ha inteso precisare che «le quattro sedie “Job” di cui è dotato l’ente comunale, distribuite sulle spiagge “Lido del Nonno”, “Vardano” e “La Grazia”, rimarranno in dotazione alle spiagge pubbliche come di consueto. Inoltre, sempre rispetto al tema della “Bandiera Blu”, stiamo lavorando per poter garantire già dall’estate prossima la presenza di bagnini sulle spiagge libere». Infine, l’atto d’indirizzo specifica che i possessori di concessione balneare dovranno «adeguare i servizi esistenti alla fruizione da parte dei soggetti con ridotta mobilità».

