Parghelia mostra al mondo le sue bellezze attraverso la webcam live di “Michelino”

Nel solco della promozione territoriale, l’amministrazione comunale Landro chiude questo 2023 con un importante tassello per lo sviluppo turistico e l’immagine di Parghelia. La recente installazione di una webcam live a monte della spiaggia di “Michelino”, inserisce di fatto la cittadina costiera nella più importante piattaforma dedicata agli “occhi virtuali” puntati su tutto il mondo firmata Skyline. A raccontarci di come sia nata quest’idea è proprio Salvatore Tripaldi di Tropea.biz, che da anni collabora con Skyline anche per altre webcam installate lungo la Costa degli dei. «A fine ottobre del 2021 – ha spiegato -, sono stato contattato dal vicesindaco di Parghelia Tommaso Belvedere, per valutare l’installazione di una webcam live motorizzata al belvedere di “Michelino” al fine di poter riprendere e trasmettere in tutto il mondo le bellissime spiagge sottostanti. Il ritardo finora accumulato – ha aggiunto – è dipeso da alcuni ostacoli riscontrati in loco, come un palo esistente ubicato in una posizione non ottimale, unitamente ad alcuni problemi tecnici di accesso alla rete internet». Difficoltà di minima importanza rispetto invece al vastissimo e pericoloso incendio che, sul finire di ottobre, ha completamente devastato un’area enorme all’interno della quale «ricadeva proprio la webcam live fortunatamente ancora non installata. Ci è andata bene – ha sottolineato Tripaldi -, altrimenti tutta la strumentazione sarebbe andata completamente distrutta».

Visti i precedenti, quindi, gli amministratori comunali «hanno deciso di installare un nuovo palo, posto più in alto, così da sistemare la webcam in una posizione ottimale e sicura, dalla quale è possibile riprendere l’intera spiaggia sottostante con un raggio di ripresa a 180 gradi». Tutto il mondo, potrà ammirare non soltanto le bellezze di “Michelino”, ma «anche lo Stromboli – ha specificato Tripaldi -, che sarà ripreso costantemente, specie nel periodo de “I tramonti di Ulisse”, quando il sole calerà dietro il cratere mostrando ogni volta uno spettacolo mozzafiato diverso e carico di splendidi colori accessi e sfavillanti». Considerando anche le altre webcam live installate lungo la Costa degli Dei e l’attrazione generata dalla spiaggia di “Michelino”, nonché la grande visibilità dei portali web Skyline e Tropea.biz con annessi canali social, «il potenziale di questa webcam, oscilla tra le 500 mila e il milione di visite annue provenienti da tutto il mondo, e il flusso dei visitatori sarà anche visibile all’interno dell’App del Comune di Parghelia. Un dato che già possiamo svelare – ha poi concluso -, riguarda la webcam live installata su Tropea che riprende lo scoglio dell’Isola, il santuario e le spiagge sottostanti e che è stata inserita nella classifica “Top”delle webcam più popolari al mondo. Bene, quest’occhio virtuale chiuderà il 2023 con oltre 2 milioni di visite totali».

