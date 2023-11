Parghelia, chiuso con ordinanza l’accesso spiaggia di Michelino

Dopo il vasto incendio che ha interessato un’ampia porzione del territorio comunale di Parghelia, il sindaco Antonio Landro ha emanato un’ordinanza di “Interruzione accesso al piazzale e alle scalinate che conducono alla spiaggia di Michelino, al fine di accertare eventuale pericolo per la pubblica e privata incolumità”. «L’ordinanza di chiusura imminente dell’area che porta a “Michelino” – spiega il sindaco -, è stata emanata a seguito dell’evento calamitoso. Considerando che l’incendio si è propagato su diverse zone, interessando il costone su cui insiste la scalinata, occorre procedere ad una ricognizione effettuando una prima verifica dei danni sia al costone stesso che alla scalinata di accesso. Il provvedimento – aggiunge – ha valore fino a successiva comunicazione, poiché sono tutt’ora in corso una serie di verifiche tecniche propedeutiche anche alla redazione di un documento da presentare alla Regione per la richiesta di un contributo economico valido ad una prima messa in sicurezza delle aree duramente colpite». Ma sulla questione ordinanze, lo stesso Landro tiene a sgomberare il campo da ogni dubbio: «L’accesso al piazzale e alle scalinate che conducono alla spiaggia di “Michelino”, erano già stati inibiti ancor prima dell’evento calamitoso ultimo» per via dell’allerta meteo. «Una volta terminate tutte le verifiche tecniche – conclude Landro – l’area in questione tornerà fruibile ma rimanendo soggetta a chiusura temporanea ad ogni emanazione di allerta meteo».

