Inclusione lavorativa dei disabili, l’Ambito territoriale Spilinga mette in campo 25mila euro

Il Comune di Spilinga, capofila dell’ambito territoriale sociale nel quale rientrano anche i Comuni di Tropea, Briatico, Cessaniti. Drapia, Filandari, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Parghelia, Ricadi, Rombiolo, San Calogero, Zaccanopoli, Zambrone e Zungri), ha diramato una manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti pubblici/privati con cui promuovere percorsi di inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità. I progetti hanno come scopo di promuovere l’inclusione attiva delle persone con disabilità. La durata degli interventi dovrà essere minima di 2 mesi e massimo di 12 mesi a partire dalla data di approvazione delle attività da parte della Regione Calabria. A disposizione dell’Ambito territoriale ci sono risorse per 25mila e 469 euro. Le progettualità dovranno essere rivolte alle persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive o di altro genere. Le associazioni partecipanti al bando dovranno indicare tempi e durata degli interventi programmati.

Si specifica che «gli enti del Terzo settore, nella fase di adesione alla presente manifestazione di interesse devono chiaramente indicare il numero e la tipologia dei destinatari per i quali potranno avviare l’attività di inserimento e descrivere le modalità attuative». Tramite la sinergia con le associazioni si mira alla «realizzazione di azioni positive di inclusione socio – lavorativa delle persone in condizioni di disabilità mediante misure di sostegno nella ricerca di un’esperienza professionale funzionali alla progressiva integrazione nel mercato del lavoro, mediante progetti personalizzati che prevedano misure diversificate di politica attiva (accesso e presa in carico, orientamento specialistico, tirocinio di orientamento, formazione e inserimento e reinserimento), realizzate ed attivate nell’ambito di processi di presa in carico multiprofessionale». Maggiori info sull’albo pretorio del Comune di Spilinga e di tutti gli enti rientranti nell’Ambito territoriale.

