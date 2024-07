In volo sulla Costa degli dei, il Vibonese incanta gli amanti del parapendio e del parasailing

Se non avete paura delle altezze, e la prospettiva dall’alto vi tenta, non potete farvi mancare nella vostra estate 2024 alcune delle attività che vi faranno passare dei momenti speciali, tra adrenalina e divertimento, avendo la possibilità di vedere i bellissimi paesaggi della nostra regione, tra coste e riviere: il parapendio e il parasailing.

Tra le località più apprezzate per questo genere di attività spicca la costa degli Dei e, naturalmente, Tropea. Qui ad accompagnarvi sul parapendio biposto sarà un istruttore o un pilota esperto, abilitato al trasporto del passeggero. Seduti in un comodo imbrago, con alle vostre spalle il pilota, sorvolerete la costa provando una sensazione di piena libertà, e con una vista che non dimenticherete molto facilmente. L’atterraggio sarà semplice, non dovrete fare nulla, ci penserà il vostro istruttore, parte di un team di piloti di esperienza decennale, che vi farà volare in piena sicurezza e facendovi sentire a vostro agio durante questa esperienza divertente e coinvolgente. Durata totale 2 ore, di cui 30 minuti in volo. Partenze da San Giovanni di Zambrone, Pizzo, Bagnara.

Un’altra delle attività sportive da praticare nei mesi estivi è il parasailing. Meno conosciuto del parapendio, ma non per questo meno bello, per praticare questo sport si coniugano volo e acqua. Si tratta infatti di un paracadute gonfiato dal vento e trainato da una barca a motore, che grazie alla velocità e al vento permette al passeggero di sollevarsi in aria, godendo di una vista senz’altro bellissima e inaspettata. Anche in questo caso Tropea offre un’esperienza davvero unica. Passionesud vi guiderà in questa attività in cui potrete vedere da vicino e dall’alto in modo alternato, le acque azzurre della Costa.

Si parte con il tour in barca per poi passare al volo in parasail della durata di circa 15 minuti, per un totale di 2 ore di attività. Si può partecipare da soli ma anche in gruppo per divertirsi insieme agli amici in modo particolare, fino ad un massimo di 8 persone. L’esperienza è prevista anche per l’ora del tramonto, per rendere ancora più indimenticabile il momento. Consigliata anche per chi soffre di vertigini, poiché avendo il vento costantemente in viso, il senso di vertigine si stabilizza, permettendo di godere a pieno e senza paura il bellissimo panorama.

