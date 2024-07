Vibo, Forza Italia giovani rafforza la squadra e nomina due vice coordinatori

«Il coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani Vibo Valentia compie un ulteriore passo verso una struttura sempre più organizzata ed in grado di raccogliere le sfide politiche del presente e del futuro. In questi giorni infatti – si legge nella nota del coordinamento guidato da Francesco Cariello – sono state designate le figure che affiancheranno il coordinatore provinciale». Si tratta di Danilo Benedetti, 26 anni di Maierato, che è stato nominato vice coordinatore vicario e Kevin Francesco Grillo, 22 anni di Zambrone, vice coordinatore. «Siamo particolarmente felici per questo incarico – commentano i due – e ringraziamo tutti i componenti del coordinamento, i tanti ragazzi e ragazze che dimostrano, insieme a noi, una grande voglia di partecipare alla vita politica della nostra comunità. Sentiamo la responsabilità di un ruolo importante ma siamo pronti a darci da fare per valorizzare tutte le iniziative che la componente giovanile di Forza Italia intende promuovere per dare forza al partito ed a tutto il centrodestra».



Un commento anche dal coordinatore provinciale Cariello: «Insieme al gruppo dirigente, ed in particolare alla nostra vice coordinatrice regionale, nonché responsabile del dipartimento nazionale Sud, coesione e isole, Gilda Guerrera, alla quale va il mio ringraziamento, abbiamo aggiunto un nuovo tassello alla nostra struttura organizzativa che ci darà la possibilità di meglio coordinare le attività. Anche in questo caso non posso che esprimere forti sentimenti di gratitudine ai senior del partito, a cominciare dal coordinatore provinciale Michele Comito, dall’on. Giuseppe Mangialavori, ed anche al coordinatore regionale Francesco Cannizzaro ed al presidente della Regione Roberto Occhiuto, che non hanno mai mancato occasione di farci sentire la loro vicinanza e il loro sostegno».