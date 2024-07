Fi e Forza Vibo criticano la nuova giunta: «Assessori senza competenze, Romeo ha ceduto alle spinte di chi lo ha appoggiato»

Dalle opposizioni i primi attacchi all'esecutivo dopo la pubblicazione del decreto con nomi e deleghe. «Maggioranza interessata non ai problemi della città ma alla spartizione delle poltrone»

«Anche l’ultima speranza si è spenta. La speranza che Vibo Valentia potesse avere una giunta politicamente all’altezza delle sfide che l’attende, è venuta meno oggi con la firma del decreto di nomina degli assessori da parte del sindaco Enzo Romeo». A dichiararlo sono i consiglieri comunali di Forza Italia e Forza Vibo. Le opposizioni reagiscono così alla formazione del nuovo esecutivo, pronto a guidare la città per i prossimi cinque anni. Domattina la giunta verrà presentata ufficialmente nel corso di un incontro a Palazzo Luigi Razza, intanto oggi sono stati resi noti i nomi dei nuovi assessori che affiancheranno il neo sindaco Enzo Romeo, nonché le loro deleghe.



«Tutte persone rispettabilissime, e stimati professionisti nel loro campo. Peccato però che quel campo non coincida con le materie di competenza di cui si andranno ad occupare nell’interesse della città», affermano dai gruppi Forza Italia e Forza Vibo. «È dunque evidente, ormai, come il primo cittadino abbia voluto cedere alla spinta dei partiti della sua maggioranza che hanno dimostrato sin da questo inizio scarso interesse verso la risoluzione dei problemi e grande interesse verso la spartizione delle postazioni di potere», concludono i consiglieri. L’arena inizia dunque a scaldarsi, anche in vista del primo Consiglio comunale che si terrà giovedì prossimo, 18 luglio.