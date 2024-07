Comune di Vibo, ecco la nuova giunta Romeo. Pilegi vicesindaco, Monteleone ai Lavori pubblici

Domani nella sala del Consiglio comunale l’incontro con la stampa per illustrare la formazione dell’esecutivo e le deleghe assegnate. Giovedì il debutto in Consiglio comunale

Il sindaco di Vibo Enzo Romeo l’aveva anticipato: «Spero di poter presentare alla stampa la nuova giunta in anticipo rispetto al primo Consiglio che si terrà il 18 luglio». E così sarà. Il nuovo esecutivo, infatti, sarà presentato domani, martedì 16 luglio, alle ore 11.30, nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia.

Intanto è stato già pubblicato il decreto del sindaco con nomi e deleghe.

Ecco la nuova giunta

Lorenza Stefania Scrugli (Progetto Vibo), nata a Vibo Valentia 29/05/1970, Assessore alle Politiche Sociali, Coesione Sociale e Politiche Giovanili, Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni di genere, con delega:

Politiche sociali; Inclusione; Politiche per minori e famiglie; Politiche per persone con disabilità e per persone non autosufficienti; Assistenza ai minori; Pianificazione ed attuazione del piano sociale, Piano di Azione e Coesione (PAC); Immigrazione e politiche di integrazione dei migranti; Nuove cittadinanze; Politiche di lotta alla povertà e all’esclusione sociale; Politiche di cooperazione; Banca del tempo; T.S.O.

Vania Continanza (Pd), nata a Potenza il 09/10/1971, Assessore alla Pubblica Istruzione e servizi connessi al diritto allo studio, con delega:

Assistenza scolastica; Comunità educativa; Rapporti con le università, gli enti di ricerca, le istituzioni e le associazioni culturali; Ricognizione e recupero del patrimonio scolastico e culturale, T.S.O.

Stefano Soriano (Pd), nato a Vibo Valentia il 30/05/1976, Assessore alla Cultura, al Turismo, alle Attività Produttive e al Commercio, allo Sport-Impiantistica sportiva e Fondi Comunitari, con delega:

Laboratori per le attività culturali; Valorizzazione del Patrimonio artistico, archeologico e culturale della Città; Valorizzazione delle specificità scientifiche e culturali; Tutela, recupero e valorizzazione museale; Rapporti con il sistema bibliotecario; Valorizzazione e promozione dell’immagine della Città; Mostre; Biblioteche e archivi; Teatro; Rapporti con le associazioni; Sport; Impiantistica e Manifestazioni Sportive; Commercio; Politiche urbane rigenerative del commercio; Suap; Industria, artigianato, agricoltura; Manifestazioni ed eventi; Fiere e mercati; Pubblicità e pubbliche affissioni; Tutela del Consumatore; Fondi comunitari diretti e indiretti; T.S.O.

Loredana Patrizia Pilegi (Liberamente progressisti), nata a Vibo Valentia il 03/07/1960, Assessore al Governo del Territorio, alla Pianificazione e Riqualificazione Urbana, con delega:

Urbanistica; Attuazione P.S.C. e Piani urbanistici; Edilizia privata; S.U.E.; Riqualificazione e rigenerazione urbana; Connessione dell’area urbana con le periferie e le frazioni; Attuazione e realizzazione del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche distinta per disabilità; Traffico; Piano del traffico; Tutela, valorizzazione e rilancio del centro storico; Toponomastica e immagine della Città; Autoparco; Politiche per il diritto alla casa; Gestione alloggi ERP e rapporti con l’ATERP; Piano Spiaggia; Demanio; Valorizzazione e redditività degli immobili comunali; Piano dei tempi della città, Rapporti con gli organi istituzionali comunali.