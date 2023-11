Volley, la Todosport Vibo perde in casa contro la Reghion

La squadra vibonese sperava in un risultato diverso per cercare di risalire la classifica

La Todosport perde in casa (1-3) contro la Reghion Reggio Calabria dopo la vittoria del turno precedente, che aveva dato respiro alla classifica e alzato il morale. “Le ragazze di coach Torchia – fa sapere la società – hanno dato battaglia per tutta la durata del match, ma alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca. Sono state più brave le ragazze reggine, che non hanno mai mollato e che nei momenti topici della gara hanno saputo piazzare la zampata giusta. Solo nel secondo set la Todo ha reagito portandosi a casa il

piazzale anche con autorità. Peccato davvero perché si sperava in un risultato diverso, per cercare di

risalire la classifica”.

Todosport 1 – Reghion Reggio Calabria

Progressione set: 17/25 – 25/22 – 17/25 – 16/25

Todosport: Lopez, Okoma, La Gamba, Sorrenti, Mania, Napolitano, Angilletta, Dodaro V, De Araujo, La Vecchia, Montalbano, Dodaro M ( L1 ), Lo Bianco ( L2 ).

Reghion: Speranza G, Speranza S, Burduja, Pantano, De Franco, Surace, Fiorini, Panetta, Furci,

Ponton ( L1 ).

Arbitri: Sofia Gagliano di Trapani e Giuseppe Pampalone di Palermo.

