Volley: la Todosport espugna il Siderno con un perentorio zero a tre

Continua la striscia positiva per la Todosport, che oggi pomeriggio espugna con un perentorio zero a tre il campo ostico di Siderno. Anche in terra regina la squadra di coach Iurlaro ha saputo tenere nelle proprie mani il bandolo della matassa, senza mia assolutamente soffrire e dando sempre il meglio di sé.

La squadra vibonese ha sempre fatto il bello ed il cattivo tempo in tutti i tre set, dove ha dovuto solo ed esclusivamente amministrare la gara. Ha lasciato pochissimo spazio alle avversarie che comunque non si sono mai date per vinte. Alla fine ha fatto la differenza la maggiore esperienza della squadra ospite, che in un campionato difficile, come quello di Serie C in questa stagione fa sempre la differenza. Quella che arriva sarà la settimana di preparazione al derby. Sabato pomeriggio infatti al Pala Borsellino andrà in onda la gara contro le cugine della Lory Volley.

Le formazioni

Progressione set: 17/25 – 19/25 – 14/25

Siderno: Maleca, Oppedisano, Arcudi, Tosi, Bolognini Chiara, Bolognini Carlotta, Ruvo, Sarica, Leone, Panetta, Agostino, Micheli (L) Zucco (L).

Todosport: Massara, Sorrenti, Flores, La Vecchia, Dodaro, Vinci M, De Luca, Malerba, Vinci D, Lo Bianco (L), Buonfiglio (L).

Arbitri: Raffaele Agostino di Cinquefrondi e Alessandro Di Certo di Taurianova.

