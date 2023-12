Volley, la Marpesca Pizzo chiude il 2023 con un’altra vittoria

Undici partite e dieci vittorie. È questo il ruolino di marcia della Marpesca Lory Volley Pizzo che dopo la vittoria di ieri ai danni del “Caffè San Vincenzo” di Rossano consolida il secondo posto in campionato a sole tre lunghezze dalla capolista Vibo. Una prima parte di campionato quasi perfetta per la squadra di mister Monopoli che paga solo lo scontro diretto e la prestazione sottotono delle sue ragazze in occasione del derby della provincia. Dunque decima vittoria in campionato senza lasciare alcun punto all’avversario. Il 3-0 di ieri conferma le aspettative sul roster napitino. Squadra costruita per provare a vincere il campionato. Il match contro le rossanesi ha visto un primo set combattuto ma portato a casa da De Agazio e compagne con un’accelerata decisiva sul finale. Parziale 25-20. Il secondo set Rossano accusa il colpo e cede di schianto 25-9 con Vasilisa Kliazovich, opposto della Marpesca , a scandire punti su punti. Nel terzo set rientra in partita Rossano sino al cambio ritmo delle ragazze di Pizzo che chiudono 25-22 dopo un bel set. Si chiude così il 2023 per la giovane società Napitina con risultati entusiasmanti sia in campo che fuori con un settore giovanile in forte crescita e con la raccolta fondi per l’oncologia pediatrica sempre in prima linea. L’inizio del 2024 sarà molto impegnativo per la Marpesca Lory Volley in attesa dello scontro diretto di metà febbraio a Pizzo con la capolista che sancirà molto probabilmente la vincitrice del campionato.

