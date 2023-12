Volley, la Todosport vince sul Catania e conquista tre punti

La Todosport conquista tre punti importantissimi contro il Catania e prende ossigeno in classifica. Le ragazze di Claudio Torchia, sono state brave a entrare in campo con il piglio della squadra che voleva davvero ottenere l’intera posta in palio. Ne sono usciti fuori quattro set combattuti che poi alla fine hanno premiato le arancioblu. Primi due set ad appannaggio delle locali che hanno dimostrato buona preparazione. Nel terzo set è emerso fuori il carattere delle siciliane, che hanno anche approfittato di un momento di appannamento della Todo per portarsi su due a uno. Lo staff tecnico vibonese hanno caricato il gruppo e Sorrenti e compagne sono riuscite a premere il piede sull’acceleratore portando a casa la partita.

Tabellino

Todosport 3 – Academy Catania 1

Progressione set: 25/14 – 25/16 – 16/25 – 25/17

Todosport: Miceli, Okoma, La Gamba, Sorrenti, Mania, Angilletta, Dodaro V, De Araujo, La Vecchia, Montalbano, Dodaro M (L1), Napolitano (L2).

Academy Catania: Pecoraro, Radicella, Caruso, D’Alessandro, Napoli, Lo Piccolo, Guastalla, Spampinato, Massara, Marano, Mazzerbo, Mazzeo, Aiello (L1), Ercolano (L2).

Arbitri: Gianpaolo Panzeca di Comitini e Aurelio Curiale di Ragusa.

Vibo Valentia.

LEGGI ANCHE: Alla piscina Nautico Pizzo parte il progetto Spazio Civico di Comunità “Edu-Sportivando”

Vibo Valentia, il “De Agazio” consacra la “calabresità” di Piero Ausilio

Volley, approda in casa della Todosport la schiacciatrice Miceli