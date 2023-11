Volley, approda in casa della Todosport la schiacciatrice Miceli

Non si ferma più la Todosport che in sede di volley-mercato mette a segno un altro colpo. Infatti il ds Luigi Ceraso, nelle ultime ore ha strappato il sì di un’altra importante giocatrice. Si tratta di Giorgia Miceli, classe 2001 nata ad Augusta in provincia di Siracusa. Schiacciatrice, che nonostante la giovane età, ha sulle proprie spalle una buonissima esperienza nel campionato di Serie B. Un’atleta che potrà dare una grandissima mano alla squadra vibonese, che è sempre di più impegnata alla rincorsa alla permanenza in un campionato molto difficile. Infatti nelle ultime giornate le ragazze di Claudio Torchia, hanno dimostrato di potersi giocare le giuste carte. La società nel frattempo continua nella ricerca di giocatrici. Non è escluso che nelle prossime ore potrebbero esserci altre importanti novità.

