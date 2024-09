Volley femminile: la Todosport vola alto e in attesa del campionato batte in amichevole Marina di Gioiosa

Il mister Vito Iurlaro: «Ho visto le ragazze pronte a giocare sia a livello fisico che mentale e questo per me e per tutti noi è importantissimo»

Si è disputato sabato pomeriggio al Pala Borsellino di Vibo Valentia l’ultimo allenamento congiunto della Todosport. La formazione vibonese ha affrontato in amichevole Marina di Gioiosa, squadra che disputerà il campionato di Serie B2 e che vanta un organico di tutto rispetto. Nonostante l’indubbio valore delle avversarie, la Todosport ha disputato quattro set alla grande, imponendo il proprio gioco. Cinque i set giocati, quattro dei quali vinti dalle padrone di casa e poi uno dalle avversarie. La prova è stata più che positiva e ha dato ottime indicazioni.

«Contro Marina di Gioiosa – ha detto a fine partita l’allenatore Vito Iurlaro – abbiano disputato un ottimo allenamento, nel quale le ragazze hanno dato tutto, comprese le giovani poi entrate in campo. È stata una settimana importante – ha puntualizzato il mister -, con tanto lavoro fatto in palestra con il nostro preparatore Marco Falduto. Questo è stato l’ultimo allenamento congiunto, visto che in settimana inizierà il nostro campionato. Ho visto le ragazze pronte a giocare, sia a livello fisico che mentale e questo per me e per tutti noi è importantissimo».