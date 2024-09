Continuano gli allenamenti congiunti per la Todosport: dopo la Lory Volley Pizzo arriva la Digem di Marina di Gioiosa

Le ragazze giocano nel campionato di Serie C, sabato pomeriggio affronteranno in casa le colleghe reggine che invece militano in Serie B

Continuano gli allenamenti congiunti per la Todosport che martedì sera ha affrontato a Pizzo le ragazze della Lory Volley Pizzo, che tutti danno come la squadra da dover battere in questo campionato di Serie C femminile. Quattro sono stati i set disputati che hanno visto la squadra di casa avere la meglio sulla vibonese, che da parte sua ha sempre dato il massimo e ha fatto vedere delle ottime cose. «Considerando il fatto che le ragazze venivano da una mattinata di duro lavoro in palestra, siamo soddisfatti del gioco espresso e dell’intensità che c’è stata in campo». A parlare così è il tecnico arancioblu Vito Iurlaro.

«Le ragazze stanno procedendo bene nel loro cammino di crescita – continua Iurlaro – ed il gruppo si va sempre più formando. Sabato pomeriggio – conclude poi il tecnico – avremo un altro allenamento congiunto, questa volta in casa contro la Digem Volley Marina di Gioiosa, che disputerà il campionato di Serie B, con inizio alle ore 17:30 al Pala Borsellino».