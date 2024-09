Volley, Todosport: test precampionato positivo contro la Raffaele Lamezia. Coach Iurlaro: «Ragazze in costante crescita»

Ottime indicazioni al PalaBorsellino per il tecnico della formazione vibonese in vista della nuova stagione in Serie C. «Match intenso contro una buonissima avversaria. Ora qualche giorno di riposo, poi si torna in palestra»

Ancora un test molto positivo per la Todosport Vibo Valentia, che ha affrontato sul terreno di gioco del PalaBorsellino le pari categoria della Raffaele Lamezia, altra squadra che giocherà in Serie C e che come ogni anno, vorrà dire la sua sino alla fine. Le ragazze di coach Vito Iurlaro hanno tenuto benissimo il campo, mettendo sempre sotto le cugine lametine. Ne è uscita fuori una gara molto bella , cinque set nei quali i due allenatori hanno fatto giocare tutte le atlete presenti.

In casa vibonese poche sbavature. Lamezia da canto suo si è dimostrata temibile. In campionato dirà la sua con ogni probabilità. Le parole del coach Vito Iurlaro al termine del match: «Abbiamo giocato cinque set molto tirati ed intensi contro una buonissima Raffaele Lamezia. Anche qui ho avuto indicazioni molto ma molto positive, ed ho visto le ragazze in costante crescita. Ora qualche giorno di riposo e poi ci rivediamo in palestra per continuare il nostro percorso di crescita».