Il riciclaggio in Calabria, giornata di studio promossa da Confindustria Vibo e BCC della Calabria Ulteriore

Prevenire il fenomeno del riciclaggio che diventa sempre più sofisticato è fondamentale per la libera concorrenza e per una crescita sana e sostenibile dei territori. Di questi temi si parlerà martedì 21 marzo, a partire dalle 15.30, alla Camera di Commercio di Vibo Valentia.

Si tratta di un evento formativo sull’antiriciclaggio organizzato da Confindustria Vibo Valentia Comitato Piccola Industria e BCC della Calabria Ulteriore in collaborazione con i Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale Ordine di Vibo Valentia e con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. [Continua in basso]



L’obiettivo dell’incontro sarà proprio quello di fare un bilancio sulle attività svolte in Calabria in questa direzione. I saluti istituzionali sono affidati a Rocco Colacchio, Presidente Confindustria Vibo, Antonio Daffinà, Presidente Ordine Commercialisti Vibo, Vincenzo Morelli, Consigliere Nazionale Commissione Disciplina Commercialisti e Francesco La Piana, Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Vibo.

La BCC della Calabria Ulteriore affiderà l’intervento tecnico a Salvatore Molinaro del Gruppo BCC ICCREA, esperto in materia di antiriciclaggio. Questi illustrerà innanzitutto le tecniche più diffuse di riciclaggio del denaro, spiegherà gli effetti che questo fenomeno produce sull’economia e in particolar mondo sul mondo creditizio, proverà a tracciare una stima del fenomeno in Calabria ed illustrerà le ultime novità legislative in materia. Per rendere più fruibile la relazione sono previsti anche dei casi pratici ed alcuni esempi operativi. I lavori, coordinati da Alfonso Maiolo, Presidente della Piccola Industria Confindustria Vibo, offrono crediti formativi obbligatori per gli iscritti all’ordine dei commercialisti e dei consulenti del lavoro.