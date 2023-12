“La Camera in mostra”, a Vibo stand enogastronomici e artigianali per le feste

Nell’ambito delle iniziative promozionali da approntare durante le festività natalizie, Promocalabriacentro, azienda speciale della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, prevede l’organizzazione di una mostra-mercato dal titolo “La Camera in Mostra” che avrà luogo nelle città di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia dal 16 dicembre al 7 gennaio. All’iniziativa potranno partecipare le imprese operanti nella produzione agroalimentare, dell’artigianato artistico tradizionale e del commercio di prodotti tipici locali, le quali – se interessate – potranno mettere in mostra, in appositi stand opportunamente allestiti, i propri prodotti. La manifestazione funge da vera e propria vetrina espositiva e offre altresì la possibilità di vendita dei prodotti. Complessivamente è previsto l’allestimento di 21 stand, parimenti distribuiti nelle città di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. La partecipazione è gratuita. Alle imprese selezionate verrà offerto il servizio di preallestimento di uno stand nel periodo compreso tra il 16 dicembre e il 7 gennaio e l’allacciamento gratuito alla rete pubblica di illuminazione per l’intera durata della manifestazione. La scheda di partecipazione è disponibile sul sito dell’azienda speciale Promocalabriacentro e della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

LEGGI ANCHE: Camera di Commercio: progetti per la promozione delle imprese e territorio

Camera di commercio, pubblicati i bollettini con la rilevazione settimanale dei prezzi dell’olio

A Vibo la presentazione di tre nuovi bandi per sostenere le imprese calabresi – Video