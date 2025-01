Imprese e fiere, pubblicato il bando per ottenere un contributo di 5mila euro per partecipare a quelle fuori dalla Calabria

La Camera di commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia sostiene la partecipazione a fiere internazionali con contributi alle imprese in favore della promozione delle stesse sui mercati esteri. «La partecipazione a eventi e fiere – ha fatto sapere l’Ente camerale in un comunicato stampa – rappresenta un’ottima occasione per promuovere prodotti e servizi sui mercati esteri». Nell’ambito del progetto strategico d’internazionalizzazione, la Camera di Commercio interprovinciale ha deciso di «sostenere le imprese interessate ad intraprendere simili percorsi di valorizzazione del proprio brand favorendo la presenza a manifestazioni di natura fieristica internazionale che si svolgeranno in Italia o all’estero durante l’annualità 2025».

Nei giorni scorsi l’Ente camerale, con il supporto della sua azienda speciale Promocalabriacentro, ha pubblicato un bando per la concessione di contributi e voucher a fondo perduto rivolto alle piccole e medie imprese delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia «finalizzati ad incentivare la partecipazione ad eventi e fiere, ad esclusione di quelle che si svolgeranno in Calabria. Le dotazione finanziaria stanziata dalla Camera di Commercio – è stato precisato nel documento – ammonta a 200mila euro, a disposizione dei soggetti beneficiari, i quali potranno ottenere un contributo massimo del valore di 5mila euro con una percentuale massima del 50% delle spese rendicontate ritenute ammissibili al netto di iva. Verranno, inoltre, riconosciute premialità alle imprese in possesso del rating di legalità in corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del contributo. Risultano ammissibili le sole spese per l’acquisizione e l’allestimento degli spazi espositivi».

Le richieste di contributo «dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello online “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov a partire dalle ore 11 del 20 gennaio 2025 fino al 3 febbraio 2025. La documentazione completa relativo al bando è consultabile sul sito camerale.