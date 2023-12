Camera di Commercio area centrale, dalla giunta progetti per la promozione di imprese e territorio

Convocata dal presidente Pietro Falbo nella sede vibonese della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, al Valentianum, si è riunita la giunta camerale per deliberare, con l’assistenza del segretario generale Ciro Di Leva, importanti provvedimenti organizzativi e programmatici. “Per quanto riguarda l’aspetto logistico dell’incontro, coerente con il suo obiettivo di mandato, ovvero quello di assicurare pari attenzione e dignità ai territori unitariamente rappresentati nella nuova Camera di Commercio, – hanno fatto sapere dall’ente – il presidente Pietro Falbo ha, infatti, inteso calendarizzare le riunioni dell’esecutivo camerale riservando ad ogni presidio istituzionale dell’area vasta di competenza, il massimo coinvolgimento e la più attiva partecipazione. Sotto l’aspetto sostanziale, la riunione dell’esecutivo camerale ha visto molti dei punti all’ordine del giorno dedicati a questioni fondamentali per l’operatività dell’ente. Sono stati infatti discussi e licenziati dalla giunta, quale proposta per il Consiglio, tre documenti: la Relazione previsionale e programmatica 2024, con i progetti e le attività che si intendono realizzare per conseguire gli obiettivi strategici e le finalità dell’Ente, e le risorse a loro destinate; il Preventivo economico 2024 che queste ultime specifica, unitamente alla definizione di tutte le voci di entrata e di spesa previste; il regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni inerenti al Diritto Annuale“. Inoltre, “è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio, – proseguono dall’ente camerale – ispirato a fondamentali criteri relazionali con la definizione degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità, buona condotta, integrità che gli stessi sono tenuti ad osservare tanto nei rapporti interni quanto nei rapporti con l’utenza, per agire in posizione di trasparenza, indipendenza, imparzialità e astensione in caso di conflitto di interessi. La giunta si è pure determinata sulla programmazione di iniziative di promozione di imprese e territorio, pure con riguardo alle prossime festività natalizie, nell’intento di rendere attrattivi e dinamici i centri dell’area territoriale di riferimento valorizzando tradizioni, cultura, produzioni tipiche, prevedendo anche la compartecipazione ad iniziative di ampio respiro, proposte da Enti e associazioni, nella partecipazione dei medesimi obiettivi e delle stesse finalità”. “La giunta camerale ancora una volta – ha detto il presidente Falbo – nella dialettica del dibattito, ha mostrato pragmatismo e grande responsabilità nell’affrontare questioni rilevanti per la vita dell’Ente come per il sistema territoriale di riferimento, adottando quei provvedimenti che vanno nella direzione di rendere la Camera di Commercio sempre più efficiente ed efficace nell’erogazione dei servizi, nel rapporto con l’utenza, nelle funzioni di motore di uno sviluppo orientato all’innovazione, competitività, sostenibilità. Inoltre, è senza dubbio un segnale di grande sintonia e unitarietà l’aver condiviso l’idea di “riunioni itineranti” nelle tre sedi di cui l’ente si compone, che oltre ad essere segno di attenzione istituzionale verso le singole realtà locali, sono anche un modo per consolidare tra amministratori e personale senso di appartenenza, collaborazione, spirito di servizio, a beneficio degli interessi collettivi tutelati“.

