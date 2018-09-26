<p>La sesta sezione della Suprema Corte di <strong>Cassazione</strong> ha accolto i ricorsi della difesa annullando con rinvio l’ordinanza emessa dal Tribunale del <strong>Riesame di Catanzaro</strong> nei confronti di <strong>Filippo Gerardo Gentile</strong>, 63 anni di San Giovanni di Zambrone, e <strong>Gregorio Niglia,</strong> 35 anni di Briatico. L’operazione, che rappresenta il seguito di Stammer 1, era scattata nel marzo scorso, allorquando, in seguito ad una complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza, il gip di Catanzaro ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 persone, accusate a vario tipo di far parte di un’associazione finalizzata al narcotraffico di ingenti quantitativi di<strong> marjuana con l’Albania.</strong> \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-26030"></div>\n\nIn ordine alla posizione dei due imputati, il Tribunale del Riesame aveva in parte confermato le accuse mosse a<strong> Gentile,</strong> ritenendo lo stesso responsabile di aver cercato di acquistare da Massimo Pannaci, in tre distinte occasioni, ingenti quantitativi di stupefacente importata dall’Albania; mentre <strong>Gregorio Niglia</strong> viene ritenuto responsabile dell’acquisto di sostanza stupefacente sempre da Pannaci Massimo. Dinanzi alla <strong>Suprema Corte</strong> hanno discusso l’avvocato Giuseppe Bagnato per Gentile Filippo Gerardo e gli avvocati Francesco Muzzopappa e Giuseppe Bagnato per la posizione di Niglia Gregorio. La Cassazione, quindi, ha accolto i ricorsi, annullando l’ordinanza e disponendo un <strong>nuovo giudizio dinanzi al Tribunale del Riesame</strong> di Catanzaro, che questa volta dovrà uniformarsi alle indicazioni della Suprema Corte. </p>\n\n \n\n<p><strong style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="text-decoration: underline;">LEGGI ANCHE:</span> <a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/10080-narcotraffico-stammer-ippolito-fortuna-vibo-riesame/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">Narcotraffico: operazione “Stammer 2”, Ippolito Fortuna lascia i domiciliari</a></strong></p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/10016-stammer-mileto-libero-claudio-tortora-riesame/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">Stammer 2 | Torna in libertà 28enne di Mileto. Il Tdl annulla l’ordinanza</a></strong></p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/9929-stammer-vibonese-rocco-anello-filadelfia-lamezia-narcotraffico/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">Stammer 2 | Il ruolo del boss Rocco Anello nel narcotraffico e la storia del clan di Filadelfia</a></strong></p>\n\n \n\n<div id="div-gpt-ad-ilvibonese_DSK_Art-336x280-Corpo-opt" style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px; text-align: center; margin: 20px 0px;"> </div>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/9788-stammer-vibo-mileto-sangregorio-fiare-pititto-barbieri/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">Stammer 2 | Il dottore Ciccio Fiarè e gli omissis sull’omicidio del broker della coca Vincenzo Barbieri</a></strong></p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/9777-stammer-mileto-vibonesi-clan-pititto-prostamo-galati/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">Stammer 2 | L’attività di spaccio su Mileto ed i nuovi assetti criminali sul territorio</a></strong></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p style="box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: Roboto, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/9768-narcotraffico-ruoli-vibonesi-importazione-droga-mileto-stammer/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent;">Stammer 2 | I singoli ruoli dei vibonesi nell’importazione della droga</a></strong></p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>