Un ventitreenne tropeano sorpreso dai carabinieri in pieno centro cittadino. A gennaio era già stato arrestato in circostanze analoghe e per il medesimo reato.

Nella serata di ieri, 27 aprile 2016, una gazzella del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Tropea, perlustrando il centro cittadino, ha intercettato un giovane che approfittando dell’oscurità cercava di non farsi notare dai militari.

Circostanza che non è sfuggita ai carabinieri della Stazione agli ordini del capitano Francesco Manzone, che hanno sottopongono a controllo lo stesso giovane, poi identificato nella persona di Yousef Mouti, tropeano di 23 anni, che una volta perquisito veniva trovato in possesso di 3 dosi di hashish che aveva nascosto negli slip nonché 120 euro in banconote di vario taglio.

Nella successiva perquisizione domiciliare è stato inoltre rinvenuto un bilancino di precisione. Accompagnato presso il Comando dei carabinieri, è stato dichiarato in stato d’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria di Vibo Valentia.