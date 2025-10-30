Il Comune di Vibo Valentia ha prorogato fino al 16 novembre i termini dei tre Avvisi pubblici dedicati all’organizzazione delle manifestazioni natalizie. Le procedure, pubblicate già lo scorso 14 agosto, riguardano le sponsorizzazioni e la raccolta di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di allestimenti, eventi e iniziative culturali per il periodo delle festività. Gli Avvisi, promossi dall’assessorato alla Cultura, mirano a coinvolgere il tessuto economico e associativo locale nella costruzione di un programma condiviso. In particolare, i bandi prevedono:

sponsorizzazioni per l’installazione dei tradizionali alberi di Natale nelle piazze e nei principali punti della città;

sponsorizzazioni per eventi e spettacoli rivolti a un pubblico di tutte le età;

raccolta di proposte progettuali da parte di associazioni e operatori culturali del territorio.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore alla Cultura, Stefano Soriano, attraverso una nota stampa, «la pubblicazione degli Avvisi già in piena estate testimonia la volontà dell’Amministrazione di pianificare con attenzione e lungimiranza le festività natalizie. Vogliamo che il Natale a Vibo Valentia – ha poi concluso Soriano – sia un momento di rinascita, di incontro e di valorizzazione delle energie migliori del nostro territorio, e per questo siamo certi che tutte le forze sane del territorio vorranno partecipare e contribuire a rendere indimenticabile anche il Natale 2025». Gli avvisi e la relativa documentazione sono disponibili qui.