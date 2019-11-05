Imponente operazione coordinata dalla Dda di Torino. Associazione mafiosa, riciclaggio e traffico di droga i reati contestati

È in corso un’operazione dei carabinieri del Comando provinciale e della Guardia di finanza di Torino contro i locali di ‘ndrangheta di Volpiano e San Giusto Canavese. I militari stanno notificando a Torino, in Calabria, Milano e Catania, 70 misure di custodia cautelare per associazione mafiosa e traffico internazionale di droga. In sei sono anche accusati di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Sequestrati beni, conti correnti e quote societarie. I provvedimenti sono stati emessi dal gip distrettuale su richiesta della Dda. Nell’operazione sono impegnati 400 fra carabinieri e finanzieri. Arrestati a Catania Roberto Ferlito di 43 anni, Antonio Roberto Ferlito di 44 anni, Orazio Valentino Maggiore di 32 anni e Alfio Giuseppe Maggiore. Durante l’esecuzione degli arresti a Catania, gli uomini della Squadra “Lupi” hanno anche rinvenuto e sequestrato a casa di Antonio Roberto Ferlito, oltre 8.500 euro nonché un orologio Rolex GMT Master in oro e acciaio. [Continua dopo la pubblicità]

L’indagine dell’Arma dei CC è stata avviata nel 2016 dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Torino congiuntamente alla Compagnia di Chivasso ed ha consentito di ricostruire l’organigramma del clan di ‘ndrangheta, facenti capo rispettivamente alle famiglie Agresta ed Assisi, operanti nella provincia di Torino, con interessi in tutto il territorio nazionale ed all’estero (Spagna e Brasile); tracciare i canali di approvvigionamento degli stupefacenti (hashish importato tramite la tradizionale rotta spagnola e cocaina attraverso i porti del nord Europa); individuare i componenti di due distinte organizzazioni dedite al traffico e smercio delle sostanze illegali, operanti entrambe sotto l’egida della ‘ndrangheta, delle quali una in Volpiano e l’altra nella zona nord della città di Torino, con quartier generale in Barriera Milano; catturare nel corso delle investigazioni 3 latitanti (padre e due figli), dei quali Assisi Pasquale Michael catturato in Torino il 3 maggio 2017 in un appartamento con attico nel centro cittadino, mentre Assisi Nicola ed Assisi Patrick, inseriti nell’elenco dei latitanti “pericolosi” (ex lista 100) localizzati in appartamenti di lusso in San Paolo del Brasile l’8 luglio 2019.

Sequestrati complessivamente 72,5 kg di hashish, 3,7 kg di marijuana e 6 kg di cocaina e scoperte fittizie intestazioni di beni mobili, immobili e quote societarie, tutte sottoposte a sequestro. Le investigazioni svolte dai militari della Guardia di Finanza di Torino (60 i finanzieri impiegati dall’alba) sono state invece principalmente orientate all’individuazione di condotte dissimulatorie della reale disponibilità di beni compiute da taluni degli indagati ed hanno portato all’individuazione di ulteriori n. 6 soggetti, dei quali 2 riconducibili alla locale di Volpiano, 3 aventi ruolo di “prestanome” ed 1 esercente la professione di commercialista “colletto bianco”. Le indagini hanno permesso di riscontrare come i sodali abbiano utilizzato parte dei proventi delle attività illecite reimpiegandoli in attività economiche, localizzate nei Comuni di Settimo Torinese e Volpiano, quali il noleggio delle slot machine, la commercializzazione del caffè e la raccolta delle scommesse. Le aziende venivano fittiziamente intestate a prestanome compiacenti, al fine di eludere l’applicazione di eventuali misure di prevenzione che avrebbero potuto portare al sequestro delle imprese. Fra gli investimenti sottoposti a sequestro figura anche una palestra sita a Volpiano.

Questi i nomi degli indagati arrestati nell’operazione “Cerbero”:

1) Agresta Antonio nato a Plati (RC) 15.03.1973, residente a Volpiano.

2) Agresta Francesco nato a Cuorgne 10.04.1975, domiciliato a Volpiano.

3) Agresta Michele nato a Locri (RC) 7.06.1992, residente a Volpiano.

4) Agresta Natale nato a Cuorgne 02.02.1974, residente a Plati (RC).

5) Alvaro Domenico nato a Palmi (RC) 25.08.1977, residente a Chivasso.

6) Andriani Nicola nato a Torino 10.10.1957, residente a Fiano.

7) Assisi Pasquale Michael nato a Chivasso 02.01.1987, residente a San Giusto Canavese.

8) Assisi Nicola nato a Grimaldi (CS) 12.03.1958, residente a San Giusto Canavese.

9) Avolio Anna nata a Viareggio 11.08.1966, residente a Torino.

10)Barbaro Antonio nato a Locri (RC) 30.08.1986, residente a Cava Manara (PV).

11)Barbaro Antonio a nato Locri 30.01.1990, residente a Plati (RC).

12)Barbaro Domenico nato a Locri (RC) 07.08.1993, residente a Plati (RC).

13)Barbaro Saverio nato a Locri (RC) 26.08.1989, residente a Trezzano sul Naviglio (MI).

14)Basile Vito Luigi nato a Torino 14.06.1989, residente a Torino.

15)Begaj Brulind nato a Vlore (Albania) 29.05.1990, residente a Torino.

16)Begaj Elez nato a Vlore (Albania) 20.07.1983, residente a Torino.

17)Bruno Felice Claudio nato a Venaria Reale 24.02.1976, domiciliato a Venaria.

18)Cannalire Giovanni nato a Brindisi 12.05.1959, residente a Torino.

19)Carbone Giuseppe nato a Torino 19.11.1989, residente a Brandizzo.

20)Catanzariti Domenico nato a Locri 20.07.1982, residente a Plati (RC).

21)Catanzariti Francesco nato a Locri 27.10.1973, residente a Plati (RC).

22)Catanzariti Pasquale nato a Locri 12.07.1980, residente a Plati (RC).

23)Cirelli Paolo nato a Ferrara 18.08.1946, residente a Venaria Reale.

24)Facchino Luigi nato a Lucera (FG) 04.09.1978, residente a Cesenatico (FC).

25)Ferlito Antonio nato a Catania 10.07.1975, domiciliato a Catania.

26)Ferlito Roberto nato a Catania 22.05.1976, residente a Catania.

27)Gargivolo Michael nato a Torino 04.09.1990, residente a Torino.

28)Gatto Antonino nato a Torino 04.01.1990, residente a Volpiano.

29)Giacomazzi Stefano nato a Torino 29.10.1976, residente a Volpiano.

30)Iaconis Cosimo nato a Portigliola (RC) 23.05.1958, residente a Mazzè.

31)Iacono Davide nato a San Donato Milanese 16.10.1973, residente a Milano.

32)Imbergamo Terenzio nato a Agrigento 16.05.1980, residente a Volpiano.

33)Lampis Juri nato a Torino 12.04.1982, residente a Settimo Torinese.

34)Lastella Massimiliano nato a Torino 31.01.1976, residente a Borgaro Torinese.

35)Macrì Francesco nato a Locri (RC) i1 28.03.1976, residente a Volpiano.

36)Nerbo Junior Giuseppe nato a Torino 01.01.1987, residente a Torino.

37)Palmitesta Domenico Fabrizio nato a Torino 19.01.1985, residente a Caselle Torinese.

38)Paparo Luciano nato a Torino 23.02.1967, residente a Settimo Torinese.

39)Pasquino Vincenzo nato a Torino 03.10.1990, residente a Torino.

40)Pezzolato Bruno nato a Moncalieri 12.05.1979, residente a Torino.

41)Piccolo Antonio nato a Torino 24.06.1989, residente a Torino.

42)Pezzo Carlo nato a Vibo Valentia (VV) 02.07.1981, di Sant’Onofrio, residente a Mantova.

43)Pontonio Marco nato a Torremaggiore (FG) 25.03.1968, residente a Torino.

44)Priolo Francesco nato a Casignana (RC) 4.10.1959, residente a Feletto.

45)Quitadamo Michele nato a Manfredonia (FG) 21.06.1963, residente a Torino.

46)Romeo Giuseppe nato a Plati (RC) 17.11.1952, residente a Volpiano.

47)Salandin Emanuele nato a Torino 02.12.1990, residente a Settimo Torinese.

48)Scoglietti Marco nato a Torino 20.02.1982, residente a Torino.

49)Siclari Sebastiano nato a Chivasso 17.10.1976, residente a Villareggia.

50)Solitano Alessandro nato a Torino 22.11.1987, residente a Torino.

51)Spagnolo Domenico nato a Locri (RC) 04.02.1979, detenuto a Ivrea.

52)Surace Domenico nato a Seminara (RC) 11.07.1971, residente a Vellezzo Bellini (PV).

53)Talarico Giuseppe nato a Torino 11.05.1982, residente a Torino.

54)Versaci Michelangelo nato a Torino il 18.11.1986, residente a Torino.

55) Villani Alessandro nato a Torino 22.06.1978, residente a Torino.

