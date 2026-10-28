Carcere e domiciliari disposti dal gip di Catanzaro Fabiana Giacchetti. Nel mirino degli inquirenti anche Silvana Sibarelli, vittime dell’agguato a Cassano, il sindaco Flavio Stasi, il consigliere comunale di Forza Italia Pietro Lucisano e i presunti autori dell’omicidio di Pasquale Aquino

Corigliano Rossano e Cassano all’Ionio sotto scacco dal punto di vista criminale. Ecco le decisioni del gip Fabiana Giacchetti riguardo alle richieste di misure cautelari avanzate dai pubblici ministeri Alessandro Riello e Stefania Paparazzo. In carcere presunti esponenti della ‘ndrangheta, mentre più in generale sono coinvolti politici, come Flavio Stasi, sindaco di Corigliano Rossano, e Pietro Lucisano, consigliere comunale di Forza Italia. Nelle carte dell’inchiesta anche i presunti autori e mandanti degli omicidi Cimino e Morello.

Nell’ordinanza figura anche il nome di Silvana Sibarelli, compagna di Damiano Pepe, trucidata dai killer intervenuti nel cuore della notte del 24 ottobre in contrada Lattughelle. Nell’inchiesta c’è anche Marcello Pepe, fratello di Damiano, nonchè Francesco Le Pera, condannato a 30 anni di carcere di recente per l’omicidio di Pasquale Aquino. Presenti pure i presunti complici del delitto di Schiavonea, vale a dire Giorgio Arturi e Manuel Intrieri. Infine, compare il nome anche di Rocco Azzaro.

Blitz antimafia a Corigliano Rossano e Cassano All’Ionio, i nomi degli indagati

Il gip ha disposto la custodia in carcere per:

1. ABBRUZZESE Aldo;

2. ATTADIA Pietro;

3. ARTURI Giorgio detto Massimo cl. 1973;

4. AZZARO Rocco;

5. BENEMERITO Luigi;

6. CIVALE Carmine;

7. CHIARADIA Giovanni;

8. CHIARADIA Piero Francesco;

9. COVELLO Giovanni;

10. DE SIMONE Augusto;

11. DE VINCENTI Francesco;

12. FERRANTE Giuseppe;

13. GALLUZZI Salvatore;

14. GINESE Carmine;

15. LE PERA Francesco;

16. MATALONE Annibale;

17. PEPE Damiano;

18. PERRI Natale;

19. SAMMARRO Giuseppe;

20. SCARCELLA Alfonso;

21. SEMERARO Pasquale detto “Nino”;

22. SIBARELLA Vincenzo;

23. SIBARELLI Silvana;

24. SOMMARIO Francesco;

25. SPINA Antonio Manuel;

Ai domiciliari finiscono:

1. ALONIA Mario;

2. ANGIÒ Antonio;

3. ARCIDIACONO Domenico;

4. AZZARO Antonio;

5. BENINCASA Luigi;

6. CATALANO Domenico;

7. CURIA Vincenzo;

8. LA FAUCI Walter Giovanni;

9. LUCISANO Pietro;

10. INTRIERI Manuel;

11. MARTINO Antonio;

12. MAULICINO Giovanni;

13. MINGRONE Antonio;

14. PEPE Marcello;

15. SIBARELLI Sandro;

16. STASI Flavio;

17. STRAFACE.