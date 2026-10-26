Controllate 130 persone e 73 vetture nel corso delle operazioni condotte anche con il supporto dell'elicottero. Un uomo sottoposto a misura detentiva, due conducenti positivi all'alcoltest e un locale sospeso dopo la scoperta di lavoro nero e irregolarità igieniche che hanno determinato anche il sequestro di 50 chili di alimenti e una sanzioni per 6.500 euro

Un uomo sottoposto a una misura di sicurezza detentiva, quattro persone denunciate, armi ritirate e circa 50 chili di alimenti sequestrati. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia tra il capoluogo, Mileto, Francica e la Costa degli Dei. Le verifiche hanno riguardato il contrasto allo spaccio di stupefacenti, il rispetto delle misure restrittive, la sicurezza stradale, la detenzione di armi e la regolarità delle attività di ristorazione.

Complessivamente, i militari hanno controllato 130 persone e 73 veicoli, contestando violazioni amministrative per 2.680 euro. Le operazioni condotte tra Vibo Valentia e Mileto hanno visto anche il supporto dell'8° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Vibo Valentia.

Cocaina in casa e violazioni delle misure restrittive

A Mileto, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un provvedimento dell'autorità giudiziaria nei confronti di un uomo del posto, destinatario di una misura di sicurezza detentiva presso una casa di lavoro. Il provvedimento è scaturito dalle ripetute violazioni degli obblighi legati alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, già accertate dai militari.

Nel capoluogo, invece, i Carabinieri della Stazione di Vibo Marina hanno rinvenuto tre involucri contenenti cocaina durante una perquisizione domiciliare. La sostanza è stata sequestrata e l'uomo che la deteneva è stato denunciato a piede libero.

Sempre a Mileto, un'altra denuncia è scattata nei confronti di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso dai Carabinieri nell'abitazione della madre, diversa da quella indicata per l'esecuzione della misura. Non avendo alcuna autorizzazione ad allontanarsi, è stato denunciato per evasione.

Due automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza

Sul fronte della sicurezza stradale, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia hanno denunciato due automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Gli accertamenti, effettuati con l'etilometro, hanno rilevato valori rispettivamente di 1,28 e 1,75 grammi per litro. Per entrambi è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria.

A Francica armi ritirate in via cautelativa

I controlli hanno interessato anche la detenzione delle armi. A Francica, i Carabinieri hanno accertato che un uomo custodiva una doppietta calibro 16, appartenuta al suocero deceduto, senza aver presentato la denuncia prevista dalla normativa.

A seguito degli accertamenti, i militari hanno proceduto al ritiro cautelativo delle altre armi e munizioni regolarmente detenute dall'uomo: un fucile sovrapposto calibro 12, una pistola calibro 7,65 e 37 munizioni.

Lavoratore in nero e 50 chili di alimenti sequestrati: sospeso un ristorante

Particolarmente rilevante anche l'esito delle verifiche effettuate in un'attività di ristorazione lungo la Costa degli Dei. I Carabinieri della Stazione di Pizzo, insieme ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno accertato la presenza di un lavoratore impiegato senza regolare assunzione e privo delle tutele previste.

Le irregolarità hanno comportato sanzioni per circa 6.500 euro e la sospensione dell'attività imprenditoriale.

Durante il controllo sono emerse anche carenze igienico-sanitarie, per le quali sono state formulate ulteriori contestazioni e disposto il sequestro di circa 50 chili di prodotti alimentari.