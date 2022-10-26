Sigilli a beni per un ammontare complessivo di trenta milioni di euro. Fra gli arrestati anche un politico candidato alle ultime Politiche con "Noi Moderati"

Un centinaio di militari del Comando provinciale di Bologna, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza e con l’ausilio di personale dei Comandi provinciali di Milano, Forlì-Cesena, Reggio-Calabria, Vibo Valentia e Chieti, stanno dando esecuzione a misure cautelari personali a carico di 23 persone – ritenute affiliate alle ‘ndrine dei Piromalli di Gioia Tauro e dei Mancuso di Limbadi – procedendo altresì al sequestro di conti correnti, beni immobili e quote societarie per 30 milioni di euro. Fra gli arrestati anche Francesco Patamia, 35 anni, originario di Gioia Tauro, fondatore del partito “Europei Liberali” e candidato alla Camera nelle ultime elezioni con la lista “Noi moderati” di Maurizio Lupi nel collegio di Piacenza, tra le persone coinvolte nell’inchiesta della Dda di Bologna, sulle infiltrazioni mafiose in Emilia-Romagna e, in particolare in Riviera.



Patamia, secondo le indagini svolte dal Gico della Guardia di Finanza sarebbe il fulcro e il terminale di una serie di operazioni economico-finanziarie che avrebbero consentito ad alcuni clan di primo piano del reggino (i Piromalli di Gioia Tauro) e del vibonese (i Mancuso di Limbadi) di reinvestire capitali sporchi nel settore del commercio.



I dettagli dell’operazione saranno forniti nel corso di apposita conferenza stampa, che si terrà alle ore 12.00 odierne, presso la sede del Comando provinciale della Guardia di Finanza a Bologna.

LEGGI ANCHE: Narcotraffico: processo “Replay” a Roma, arrivano le richieste di pena anche per i vibonesi

Sparatoria a Sorianello ed arresto di Zannino, ecco la ricostruzione del gip: «Mitra contro moglie e figlie»