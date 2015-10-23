La commissione, si legge nella nota diffusa dalla Prefettura, avrà il compito di verificare l’eventuale sussistenza di forma di condizionamento da parte della criminalità organizzata o di collegamenti diretti o indiretti con la stessa. I componenti della commissione sono Lucia Iannuzzi, viceprefetto vicario in servizio alla Prefettura di Vibo, il capitano Francesco Manzone, ufficiale dei carabinieri, in servizio presso il Comando provinciale di Vibo e il capitano Giovanni Torino, ufficiale della Guardia di finanza in servizio presso il Comando provinciale di Vibo.