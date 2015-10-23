Il prefetto di Vibo Valentia, Giovanni Bruno, ha nominato una commissione d'accesso agli atti del Comune di Tropea, su richiesta del ministro dell'Interno, Angelino Alfano.

La commissione, si legge nella nota diffusa dalla Prefettura, avrà il compito di verificare l’eventuale sussistenza di forma di condizionamento da parte della criminalità organizzata o di collegamenti diretti o indiretti con la stessa. I componenti della commissione sono Lucia Iannuzzi, viceprefetto vicario in servizio alla Prefettura di Vibo, il capitano Francesco Manzone, ufficiale dei carabinieri, in servizio presso il Comando provinciale di Vibo e il capitano Giovanni Torino, ufficiale della Guardia di finanza in servizio presso il Comando provinciale di Vibo.