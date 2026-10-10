Il Tribunale collegiale di Vibo Valentia, dinanzi al quale è in corso il processo nato dall’operazione antimafia Habanero (rito ordinario), in accoglimento di un’istanza difensiva presentata dall’avvocato Antonio Barilaro, ha disposto la revoca della misura e l’immediata liberazione di Cosmo Damiano Inzitari, 48 anni, di Acquaro, negli ultimi tempi residente in Piemonte, imputato per il reato di associazione mafiosa (clan Maiolo). La difesa aveva invocato il superamento delle esigenze cautelari alla luce di un quadro accusatorio ritenuto ridimensionato all’esito dell’istruttoria a carico. Il Tribunale ha aderito alla richiesta difensiva ritenendo ormai superate le esigenze cautelari, anche alla luce del ruolo ascritto all’imputato connesso ad attività di supporto operativo all’interno del sodalizio mafioso che sarebbe guidato dai fratelli Angelo e Francesco Maiolo.