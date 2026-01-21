Si terranno oggi pomeriggio, alle ore 15.30, nella chiesa Regina Pacis di Vibo Valentia, i funerali di Clara Artusa, la bambina di 2 anni e mezzo deceduta ieri, martedì 20 gennaio, all’ospedale Jazzolino dove era giunta già in condizioni disperate soffocata da un pezzetto di wurstel. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati in Pronto soccorso la piccola è deceduta.

La notizia della morte ha suscitato profonda commozione in città e in tutta la provincia vibonese. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia che risiede a Vibo.

Sul manifesto funebre, affisso in diversi centri del territorio, i genitori, Anastasia Cimato e Salvatore, insieme al fratellino Dominik, hanno voluto ricordare Clara con poche parole: «Una piccola stella che ha illuminato i nostri cuori. Il tuo sorriso e il tuo amore resteranno con noi per sempre».

Nel pomeriggio è attesa una significativa partecipazione di cittadini per l’ultimo saluto. La cerimonia religiosa si svolgerà nella chiesa Regina Pacis, dove familiari, amici e conoscenti si riuniranno per commemorare la bambina.