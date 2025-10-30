In un clima di forte unità istituzionale e con uno sguardo rivolto alla tutela della comunità, il consiglio comunale di Nicotera ha compiuto un passo significativo nella lotta alla criminalità organizzata e al sostegno delle vittime di racket e usura. Durante la seduta odierna, l’assemblea ha infatti approvato all’unanimità l’adesione del comune all’“Associazione Antiracket e Antiusura della Provincia di Vibo Valentia”, realtà impegnata da anni nella difesa dei cittadini più esposti a intimidazioni e pressioni criminali.

Un atto simbolico e concreto allo stesso tempo, come sottolineato dal sindaco, che ha rimarcato il valore profondo dell’iniziativa: «Oggi abbiamo dimostrato che la legalità è un valore fondamentale per la nostra comunità. La nostra adesione a questa associazione non è solo un atto formale, ma un segnale forte e chiaro che testimonia la nostra determinazione nel combattere qualsiasi forma di illegalità», ha dichiarato il primo cittadino, definendo la decisione un passo decisivo «verso la costruzione di una società più giusta e sicura per tutti».

L’ingresso del comune nella rete dell’associazione non comporta costi economici, ma garantisce l’opportunità di partecipare a un sistema intercomunale che opera concretamente nel contrasto alle infiltrazioni criminali e nel sostegno a chi trova il coraggio di denunciare. «Siamo convinti che, lavorando insieme, possiamo creare un tessuto sociale più coeso e solidale, dove ogni cittadino si senta protetto e sostenuto», ha aggiunto il sindaco.

Il consiglio comunale ha inoltre richiamato l’importanza dell’atto alla luce di episodi recenti, come la denuncia dell’imprenditore locale Carmine Zappia, che ha scelto di ribellarsi al racket rompendo un silenzio spesso imposto dalla paura. La sua vicenda è stata citata come simbolo di resistenza civile: «La sua storia è un esempio di coraggio e determinazione. Oggi, concludendo la nostra deliberazione, rafforziamo il messaggio che non siamo disposti a tollerare l'illegalità nel nostro territorio», ha affermato il sindaco.

Con questa decisione, il comune di Nicotera rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura della legalità, con l’obiettivo di sviluppare progetti, iniziative e percorsi educativi capaci di rafforzare il senso civico e il principio di giustizia all’interno della comunità. Una scelta che guarda al futuro, con l’ambizione di costruire un territorio più sicuro, consapevole e solidale.