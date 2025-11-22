Il Tribunale di Vibo Valentia ha accolto le argomentazioni del difensore mentre il pm aveva chiesto la condanna a due anni

Il Tribunale di Vibo Valentia, presieduto dal giudice Alessio Maccarone, ha assolto l’imputato Marco Fuduli, 35 anni, di Arzona di Filandari, dalle accuse di minaccia aggravata dall’uso di un’arma, detenzione illegale e porto in luogo pubblico di una pistola calibro 7,65 con matricola punzonata. L’ufficio di Procura, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a 2 anni di reclusione. Le contestazioni risalivano al luglio 2018. All’esito di una corposa istruttoria dibattimentale, il Tribunale ha quindi accolto le argomentazioni dell’avvocato Giuseppe Grande mandando assolto l’imputato con formula ampia “perché il fatto non sussiste”. Marco Fuduli era stato denunciato dal cugino (costituitosi parte civile nel processo) per l’esplosione di alcuni colpi di pistola. La persona offesa aveva chiesto la condanna dell’imputato ed un risarcimento danni di trentamila euro.