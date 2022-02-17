Distrutto invece il pescato alici e gamberi privi di tracciabilità ed etichettatura a tutela del consumatore

Personale della Guardia costiera di Tropea, nell’ambito delle ordinarie attività di controllo della filiera della pesca a tutela del consumatore coordinate dalla Capitaneria di Porto di Vibo Marina, ha sanzionato un soggetto che deteneva, all’interno del proprio automezzo, prodotto ittico di cui ne è vietata la detenzione e commercializzazione. Nello specifico, a bordo dell’autovettura che stazionava nel territorio comunale di Parghelia, i militari accertavano la presenza di bianchetto, ovvero novellame di sarda la cui cattura, detenzione, commercializzazione e somministrazione è vietata dall’ordinamento giuridico italiano e comunitario, in quanto gravemente dannosa per l’ecosistema marino. Il prodotto ittico sequestrato, ritenuto idoneo al consumo umano a seguito di ispezione sanitaria dei veterinari dell’Asp di Vibo Valentia, è stato devoluto in beneficienza ad una locale associazione caritatevole.

Nell’ambito del medesimo controllo, i militari hanno accertato, altresì, la detenzione di partite di prodotto ittico, nello specifico di alici e gamberi rosa, prive delle informazioni previste in materia di etichettatura e tracciabilità a tutela del consumatore. Per tale pescato, il personale sanitario dell’Asp di Vibo Valentia ne ha dichiarato l’inidoneità al consumo umano che pertanto è stato distrutto.