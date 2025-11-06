Passo avanti per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale: da palazzo Sant’Anna vai libera all’affidamento dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori a un gruppo di professionisti calabresi guidato dall’architetto Giuseppe De Leo. Il progetto completamente finanziato dal Pnrr dedicato agli asili nido e alle scuole dell’infanzia, ha quale obiettivo l’ampliamento dei servizi educativi per i più piccoli.

L’incarico, del valore complessivo di circa 70mila euro, prevede la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza. Il gruppo di lavoro, formato dagli architetti Massimo Cascimo e Roberto De Maria insieme a De Leo, seguirà tutte le fasi dell’intervento, dalla pianificazione alla realizzazione.

La nuova struttura, inserita nel Programma triennale dei Lavori pubblici 2025-2027, approvato dalla Commissione straordinaria, nascerà in viale Don Mottola, area ritenuta più adatta rispetto alla precedente ipotesi di via dei Bizantini. Finanziato con fondi Next Generation Eu, l’asilo sarà un tassello importante per la crescita dei servizi educativi a Tropea, offrendo nuovi spazi moderni e sicuri per bambini e famiglie.