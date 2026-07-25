Il piccolo, che frequentava la stessa scuola di Alessio Pio, è stato trasferito in via precauzionale a Catanzaro dopo sintomi di gastroenterite. Il commissario Sestito: «La situazione è sotto controllo»

La notizia del nuovo ricovero per il batterio killer anticipata nella serata di ieri da LaC News24 e dal Vibonese è stata confermata dal commissario straordinario dell'Asp di Vibo Valentia, Angelo Vittorio Sestito. Dai vertici dell’Azienda arriva un invito a mantenere la calma e una rassicurazione sulle condizioni del piccolo paziente. «Le condizioni del bambino sono buone – ha detto Sestito – e la situazione è sotto controllo».

Il bimbo ricoverato ha frequentato la Family Baby School di Tropea, la stessa struttura frequentata dal piccolo Alessio Pio, il piccolo di un anno e mezzo deceduto il 22 luglio scorso all'ospedale di Catanzaro, è stato trasferito in via precauzionale al presidio ospedaliero "Pugliese-Ciaccio" del capoluogo di regione dopo aver manifestato i medesimi sintomi iniziali di gastroenterite accusati dal piccolo.

Il bambino non rientrerebbe tra quelli già ricoverati nei giorni scorsi. Il trasferimento in ospedale è stato disposto esclusivamente a scopo precauzionale, così da consentire tutti gli accertamenti clinici necessari e monitorarne attentamente le condizioni. Il nuovo ricovero arriva mentre proseguono le indagini sanitarie e giudiziarie per chiarire le cause della morte di Alessio Pio. Gli accertamenti sono concentrati sull'eventuale presenza del batterio che avrebbe provocato il rapido aggravamento delle condizioni del bambino, mentre continuano anche le verifiche epidemiologiche per ricostruire l'origine del contagio ed escludere ulteriori rischi.

L'episodio mantiene alta l'attenzione delle autorità sanitarie, che stanno seguendo con particolare prudenza tutti i casi riconducibili ai bambini che hanno frequentato la struttura educativa di Tropea, adottando ogni misura ritenuta necessaria per la tutela della salute dei piccoli pazienti.