Una pistola a tamburo calibro 38 con matricola abrasa e le relative munizioni sono state trovate dai carabinieri durante una perquisizione domiciliare. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Vibo

Nella mattinata di ieri, i carabinieri della Stazione di Arena, con il supporto operativo dello Squadrone eliportato cacciatori “Calabria”, hanno arrestato in flagranza un uomo di 69 anni, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina. L’intervento è scattato durante una perquisizione domiciliare, nel corso della quale i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 con matricola abrasa e cinque cartucce dello stesso calibro.

L'arma rinvenuta e sequestrata

L’arma e le relative munizioni sono state immediatamente poste sotto sequestro per gli approfondimenti balistici del caso. Al termine delle formalità di rito, il 69enne è stato trasferito nella Casa circondariale di Vibo Valentia, su disposizione della Procura della Repubblica, informata dagli stessi carabinieri di Arena che hanno condotto l’operazione.