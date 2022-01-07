Si tratta di due persone di San Calogero ed una di Maierato che nel pomeriggio del 31 dicembre si sono portate nell’autolavaggio cercando Giuseppe De Masi poi ucciso dal barbiere

Un’istanza di interrogatorio alla Procura di Vibo Valentia (con allegata una memoria per la ricostruzione dei fatti) è stata presentata dall’avvocato Giuseppe Di Renzo per conto per conto di due delle tre persone che nel pomeriggio del 31 dicembre scorso si sono presentate nell’autolavaggio di Giuseppe De Masi a Soriano Calabro chiedendo dello stesso. Si tratta di una persona di Maierato e due di San Calogero che si cercava sin dal primo momento in quanto immortalate dalle immagini catturate dall’impianto di videosorveglianza dell’autolavaggio e di cui avrebbe riferito ai carabinieri anche un operaio di origine straniera presente in loco che avrebbe loro rivelato l’assenza in quel momento di Giuseppe De Masi che si era portato dal barbiere dove poi è stato freddato con tre colpi di pistola (un revolver). Le tre persone nell’istanza di interrogatorio alla Procura hanno allegato delle dichiarazioni in base alle quali si sarebbero recati a Soriano Calabro per acquistare dei fuochi pirotecnici da sparare la sera di Capodanno. Non trovandone – secondo la loro versione – si sarebbero recati nell’autolavaggio di Giuseppe De Masi, loro conoscenza, per avere indicazioni sul luogo dove poterne acquistare. In precedenza, secondo la loro versione, si sarebbero portati anche a San Gregorio d’Ippona.



Spetterà ora alla Procura di Vibo Valentia stabilire tempi e modalità di interrogatorio delle tre persone e quindi capire se la loro versione è attendibile o meno. Poco tempo dopo il loro passaggio dall’autolavaggio, infatti, si è consumato all’interno del locale di un barbiere, nel cuore di Soriano, il brutale omicidio del 39enne Giuseppe De Masi che lascia moglie e due figli – un ragazzo di 10 anni ed la sorella di 8 anni. Un fatto di sangue che ha scosso un’intera comunità ed a cui stanno lavorando i carabinieri impegnati nelle indagini. Oltre all’interrogatorio delle tre persone che si sono fatte avanti attraverso un legale per essere ascoltate, decisive ai fini delle indagini potrebbero rivelarsi la comparazioni fra le immagini immortalate dall’impianto di videosorveglianza dell’autolavaggio e quelle degli impianti del Comune e delle Poste che potrebbero indirizzare le indagini un senso o nell’altro, avendo ripreso l’auto a bordo della quale è giunto il sicario per poi darsi alla fuga con il supporto dei complici.



* In relazione a quanto sopra, in data 10 gennaio 2022, dall’avvocato Domenico Ceravolo riceviamo e pubblichiamo: “Nell’interesse della terza persona che era in macchina (mio assistito), pare opportuno precisare che egli non ha al momento inteso esternare la propria “innocenza” perché nessuno lo ha mai accusato di alcunché. Pur rimanendo a disposizione della AG in ipotesi di richiesta di informazioni sul punto o di qualsivoglia verifica, non si può sottacere che tutte le verifiche che vengono effettuate in simili tragici episodi (stub, perquisizioni, verifica di alibi, ecc.) non hanno interessato affatto la persona del mio rappresentato e, dunque, appare chiaro che la sua posizione è già oggettivamente chiara anche agli inquirenti. Ogni autonoma iniziativa, in ogni caso, sarà effettuata nel riserbo più totale , anche al fine di evitare inutili “tritacarne” mediatici che, pur nel rispetto del diritto di cronaca, rischiano spesso di intaccare in modo indelebile la vita chiunque. L’occasione mi è gradita per esprimere segni di stima per l’importante, quanto interessante lavoro che quotidianamente La vede impegnata in una difficile e delicata attività di informazione“.

