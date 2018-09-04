<p>Svolta nelle indagini <strong>sull’omicidio di Stefano Piperno di Nicotera,</strong> il 34enne la cui auto ed il cui cadavere sono stati trovati <strong>carbonizzati</strong> nel giugno scorso<strong> in località “Britto”</strong> nei pressi del campo sportivo della frazione <strong>Preitoni.</strong> I carabinieri del <strong>Nucleo Operativo</strong> e Radiomobile della <strong>Compagnia dei carabinieri di Tropea e del Nucleo Investigativo di Vibo</strong> Valentia stanno infatti <strong>dando esecuzione</strong> a due <strong>ordinanze di custodia cautelare in carcere</strong> emesse dal <strong>gip del Tribunale di Vibo, Graziamaria Monaco, nei confronti di Francesco ed Ezio Perfidio, </strong>di<strong> 58 e</strong> <strong>34 anni, padre e figlio.</strong> \n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-28694"></div>\n\nOmicidio, occultamento e soppressione del cadavere mediante incendio le<strong> accuse contestate. Stefano Piperno</strong> aveva lasciato la sua abitazione <strong>martedì 19 giugno</strong> alle 15.30 per recarsi a lavoro in un centro di accoglienza per stranieri dove <strong>si occupava di alfabetizzazione dei migranti.</strong> Un luogo dove non è mai arrivato. La <strong>Fiat Punto</strong> di colore grigio – ritrovata bruciata in località Britto di Preitoni – apparteneva al padre di Stefano Piperno ed era in uso al giovane. Il <strong>cadavere all’interno dell’automobile</strong> è stato ritrovato sul sedile anteriore, lato passeggero, che agli occhi dei <strong>vigili del fuoco e dei carabinieri</strong> giunti sul posto è apparso reclinato. Le indagini sono state <strong>coordinate dal pm della Procura di Vibo Filomena Aliberti ed alle stesse ha cooperato anche la sezione “Crimini violenti” del Ros.</strong> L’esame autoptico era stato invece affiodato al medico legale Katiuscia Bisogni.<strong> L’operazione dei carabinieri</strong> è stata denominata <strong>“Metide”. </strong>I due arrestati, rinchiusi nel carcere di Vibo, sono difesi dall’avvocato Francesco Sabatino. <strong>L’omicidio</strong> sarebbe stato <strong>causato dalle richieste della vittima finalizzate ad ottenere dai Perfidio</strong> dello stupefacente del tipo <strong>cocaina,</strong> pur avendo maturato <strong>debiti pregressi</strong> con gli aggressori. Al <strong>culmine di una lite,</strong> quindi, l’omicidio di Stefano Piperno <strong>con un colpo d’arma da fuoco esploso al torac</strong>e il 19 giugno da Ezio Perfidio alla presenza del padre Francesco Perfidio che ha aiutato poi il figlio a <strong>caricare il Piperno in auto e trasportarlo</strong> nel luogo, distante circa due chilometri dalla loro casa,<strong> dove è stata poi rinvenuta l’autovettura bruciata</strong> il giorno successivo. A corollario di ciò, i dell’Arma hanno ricostruito gli<strong> interessi nella vendita di stupefacenti</strong> che gli arrestati hanno nel territorio di Nicotera, in special modo <strong>Francesco Perfidio</strong> che ha numerosi precedenti specifici in materia. Ad aggravare il quadro complessivo vi è da un lato il fatto che il gesto gravissimo e letale è stato compiuto per un <strong>debito irrisorio di denaro</strong>, dall’altro il fatto che padre e figlio hanno da subito cercato di occultare il cadavere e qualsiasi collegamento, anche relazionale, con la vittima. <span style="text-decoration: underline;"><strong>LEGGI ANCHE: <a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/12338-omicidio-piperno-vibo-nicotera-perfidio-accuse-procura/">Omicidio Piperno a Nicotera: ecco tutti i capi di imputazione per i due arrestati (VIDEO)</a><a href="https://www.ilvibonese.it/cronaca/12335-omicidio-nicotera-vibo-piperno-stefano-arresti/"><br /></a></strong></span><span style="text-decoration: underline;"><strong><div class="space-x"></div><div class="myWrapper"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/PphM-l9II54" frameborder="0" allowfullscreen> width="560" height="315" class="mce-item-media mce-item-iframe" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div></strong></span>\n\n<div data-embed-type="image" data-embed-id="vib-img-27593"></div>\n\n</p>\n\n \n\n<p> </p>\n\n \n\n<p> </p>