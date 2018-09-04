Omicidio Piperno a Nicotera: ecco tutti i capi di imputazione per i due arrestati (VIDEO)
Indagata a piede libero una ragazza per concorso nella soppressione del cadavere del 34enne ucciso e bruciato in auto a Preitoni. La Procura aveva chiesto per lei l’arresto. Fatta luce anche sul movente
Cronaca
Giuseppe Baglivo
4 settembre 201807:49
