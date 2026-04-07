La tragedia si è verificata a Pasian di Prato. Alcuni colleghi avrebbero tentato di recuperarlo ma vanamente

Un lavoratore è morto questa mattina in circostanze non ancora chiarite in una distilleria di Pasian di Prato (Udine). L'uomo sarebbe caduto in un serbatoio, alcuni colleghi avrebbero tentato di recuperarlo ma vanamente. Ci sono riusciti i Vigili del fuoco ma la persona era già deceduta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, i sanitari del 118 e gli operatori dello Spisal, Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.

La Caffo, proprietaria dello stabilimento della Distilleria Durbino Friulia, esprimendo «il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del proprio collaboratore, esperto e diligente lavoratore, in servizio da 33 anni presso lo stabilimento», in una nota precisa che la morte «dai primi riscontri non sembra, al momento, attribuibile ad un incidente».

«La proprietà, il direttore ed i colleghi, ancora increduli, si stringono con sincera partecipazione alla sua famiglia» prosegue la nota, precisando che «l'azienda è a disposizione delle autorità competenti e resta in attesa degli esiti e dei primi riscontri delle verifiche in corso, al fine di chiarire con precisione la dinamica di quanto accaduto».